Prantsusmaa politsei vahistas PSG peatreeneri

RMC Sporti andmetel viidi Galtier koos oma pojaga ülekuulamisele. Tema vastu esitatud süüdistused puudutavad diskrimineerimist, mis leidsid aset, kui prantslane töötas OGC Nice'i peatreenerina.

56-aastane Galtier juhendas Nice'i klubi aastatel 2021-2022 ning toona süüdistati teda nii diskrimineerimises kui rassismis.

Nice'i endine spordidirektor Julien Fournier on avaldanud, et Galtier väljendas kirjavahetuses muret, et „ei taha liiga palju mustanahalisi või islamiusulisi mängijaid meeskonda“.

Nüüd teatab mitu Prantsuse meediaväljaannet, et politsei vahistas ja viis reede hommikul Galtier koos tema adopteeritud poja John Valovic-Galtier`ga ülekuulamisele. Poeg on töötanud Galtier abitreenerina. Vahistamine olevat seotud just varem toimunud diskrimineerimisjuhtumite uurimisega.

Galtier on kõiki süüdistusi eitanud ja öelnud, et on neist „väga ärritunud“.

„Nad on mulle sügavalt haiget teinud,“ sõnas Galtier sel kevadel Get French Football Newsi teatel.

Galtier`leping PSG-ga lõppeb 2024. aastal, kuid meedias on juba pikalt spekuleeritud, et Katari omanikele kuuluv tippklubi peaks prantslase lähiajal vallandama.