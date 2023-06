Paide Linnameeskond täiendas ridu Hollandi kõrgliigas mänginud Ghana koondislasega

26-aastane Agyepong liitus kaheksa aasta eest kodumaisest noorteakadeemiast Right to Dream Inglismaa suurklubi Manchester City noortesüsteemiga. Juba samal aastal laenati ta sealt Hollandi kõrgliigasse, kus esindas FC Twentet.

Seejärel pallis Agyepong kaks aastat koos Eesti koondislase Karol Metsaga NAC Breda ridades. Viimastel aastatel on ta esindanud Šotimaa kõrgliigaklubi Hibernian FC ja Belgia esiliigaklubide SK Bevereni ja Lommel SK värve.

Ghana rahvuskoondise eest on Agyepong saanud kirja seitse kohtumist.

Oma liitumise järgses kommentaaris lausus Agyepong, et on rõõmus teenitud lepingu üle ning loodab aidata oma panusega meeskonda taas parima vormi saavutamisel.

„Olen Paides õnnelik ja rahul, tegemist on klubiga, mis on teinud viimastel aastatel jõulisi ja paljulubavaid samme,“ sõnas Agyepong. „Kutid on mind hästi vastu võtnud ja ootan ees seisvat ühist seiklust suure põnevusega. Aitäh ja kohtume juba staadionil!“