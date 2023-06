Vassiljevile käru keeranud Poola klubi ohvriks langes ka Sappinen: selline asi mind enam ei üllata

„Loogiliselt vaadates tundub jah imelik, et Raunoga - keda pikalt skauditi, väga taheti ning kelle eest maksti ka väga korralik üleminekusumma - poolteist aastat pärast lepingu sõlmimist enam ei arvestata,“ arutles Ojamaa. „Samas, kui mõelda, et ühe ründaja taktikaga mängiv Piast tegi ligikaudu kaks nädalat pärast Rauno ostmist lepingu ründajaga, kes on klubi legend, siis see näitab, et jalgpallis loogikat kohati polegi vist mõtet otsida.“