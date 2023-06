IRONMAN Tallinna korraldajad ulatasid ukrainlastele abikäe: kõik annetused anname kohalikule alaliidule

Liikumisüritusel osalejate vahel võitjaid välja ei selgitata, kuid distants on ajavõtuga ja protokollis on osalejad järjestatud tähestikulises järjekorras. Vanusepiirang puudub ning kõik osalejad saavad teada, mis tunne on finišeerida läbi IRONMANi väravate.

„Heategevusliku liikumissündmuse eesmärk on raskel ajal toetada noori Ukraina triatleete, kes liikusid enne sõda Euroopasse võistlema ja treenima ning pole tänaseni koju pääsenud, sest see on kas hävitatud või asub konfliktipiirkonnas,“ sõnas IRONMAN Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

„Heategevuslik liikumissündmus on triatloni kogukonna panus ühiskonda, et aidata täna neid, kes seda enim vajavad. Kõik annetused anname üle Ukraina triatloniliidule, et nendest vahenditest saaks aidata ja toetada noori Ukraina triatleete majutuse, treeningute ja võistlemisega,“ lisas Juhanson.

Ukraina triatloniliidu presidendi Bogdan Mykhalusi sõnul on noored triatleedid pidanud sõja algusest hakkama saama kodust eemal. „Igasugune abi on meile väga oluline ning me oleme südamest tänulikud, et IRONMAN Eesti meeskond on otsustanud sellel keerulisel ajal oma panuse anda. Püüame ka ise augustis Tallinna võistlema tulla, kuid praegu on kahjuks veel vara midagi kindlalt lubada.“

„Liigume Ukraina triatleetide heaks“ ei ole võistlusjooks, vaid see on Rocca al Mare keskuse ümber rajatud 3,2-kilomeetrise raja läbimine, milleks on aega 40 minutit. Start antakse 4. augustil kell 19.00 ning raja väravad suletakse 19.40. Kõik, kes suudavad selle vahemaa määratud ajaga läbida, saavad tunda erakordset emotsiooni: milline tunne on ületada maailmakuulsa triatlonisarja IRONMANi finišijoon. Üritus lõpeb kontserdiga Rocca al Mare keskuse ees kell 19.30.

Osalemiseks tuleb annetada noorte Ukraina triatleetide toetuseks, summa saab valida ürituse kodulehel. Kogu osalustasu, mis kogutakse registreerimisannetustena, kantakse Ukraina triatloniliidule sportlaste toetuseks.