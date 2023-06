Eesti tennisemeistrid | Kallas-Ilvese 50 kulla vastu ei saa keegi, aga kes ruulivad üksikmängudes?

Ja siin tulebki mainida, et kõik need viis Eesti tennisisti, kes murdsid end maailma esisajasse, oleks võinud olla vabalt ühes rivis Leiuse ja Lasnaga või naised Nõmmiku, Parmas-Kivi ja Sinkevitš-Nurmega, aga kõik nad tegid Eesti meistrivõistlustel harva kaasa. Nii sai Andres Võsand üksikmängus ainult ühe kulla, Zopp neli, Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit kolm, Maret Ani mitte ühtki. Kõik said midagi ka paarismängus, aga see on enamikes riikides tavaline, et proffide seas ilma teevad tennisistid riigi meistrivõistlustel ei mängi või mängivad harva.