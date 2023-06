Legendaarne Hispaania tennisist lõpetas kodupubliku ees veerand sajandit kestnud karjääri

„Ma ei tahtnud, et inimesed mulle kaasa tunneksid kui karjääri lõpetan või et ma mängiks tasemel, millega ise rahule ei jää. Ma olen selle üle väga õnnelik, kuidas siiani mängisin. Tundsin end konkurentsivõimelisena ja seda ma tahtsingi,“ rääkis 41-aastane Lopez pärast viimast kohtumist.

„Ma olen väga uhke, et mängisin profina üle 20 aasta ning ei jätnud ainsatki hooaega vahele. Samuti on tore, et jätsin kolleegidele endast hea mulje,“ lisas ta.