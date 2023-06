ÜLEVAADE | Kontaveiti varalõppenud karjääri valguses. Millised on olnud tennisemaailma šokeerivamad „pensionile“ minekud?

„Otsus on tulnud sellel ajal, mil ta on pidanud tulema. Selliseid asju ei saa kahjuks ette ennustada ja kontrollida, kuidas keha vastu peab,“ teatas Anett Kontaveit pisarsilmi Fotografiska erakorralisel pressikonverentsil.

Tippsport on halastamatu. Maailma eliidis, eriti sellisel spordialal nagu on tennis, saavad määravaks pisiasjad. Kui ei pea vastu füüsis või vaimne pool, on äärmiselt raske või sootuks võimatu tippkonkurentsis püsida. Aneti kurb teade pole aga mitte ainuke ning ühel või teisel põhjusel on varases eas ennegi tennisekarjäärile punkt pandud. Samas oleme näinud ka ilusaid, muinasjutulisi ja uskumatuid tagasitulekuid.