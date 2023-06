MM-sarja liidri Verstappeni järjekordse triumfi vääramist on keeruline näha, aga omaette sündmus oleks juba see, kui vahelduseks õnnestuks kellelgi teisel vähemalt hetkeks liidrikoht haarata, sest alates 7. mail toimunud Miami GP-st on hollandlane juhtinud järjepanu 223 ringi. Seega võib 1952. aastast Alberto Ascari nimele kuuluv rekord (304 ringi) peagi uue omaniku saada.