Eesti sai Toijala-ajal Soome üle esimese võidu. Koondislane Joonas Riismaa: see näitas, et Jukka on teinud head tööd

Peatreener Jukka Toijala jaoks oli see Eesti koondise eesotsas Soome üle esimene võit. Kolme aasta jooksul on Eesti põhjanaabritega kohtunud igasuguste koosseisudega (A-koondis, järelkasvukoondis ja midagi vahepealset), aga seni olid alati peale jäänud põhjanaabrid. Ja üldjuhul on nende paremus üpris kindel olnud.

Toijala ütles, et mõnes mõttes on rahvuskaaslaste võitmine ka uhkuse asi, aga enne kohtumist pole tal vahet, kes vastas on – võita tahaks nagunii. Samas on talle meelde jäänud eelmisel suvel Tallinnas peetud MM-valikmäng, mille Eesti Soomele kaotas. „Soomel oli kohal ka Lauri Markkanen. Mängisime väga hästi ja parema meelega oleks võitnud selle kohtumise kui tänase. Aga mäng on mäng,“ rääkis ta.