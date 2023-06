Euroopa mängude 9. päev: Kuuba jõudis veerandfinaali, epeenaiskond jäi medalita

„Keeruline päev oli. Eelmise aasta EM-il me ei olnud 8 hulgas, sealt teeme loodetavasti olümpiapunktide mõttes väikese tõusu, kuid me tuleme alati medali järgi. Oli väga raske. Sportlasena ei saa kunagi selle tulemusega rahul olla. Ootan endalt rohkemat,“ ütles Lehis, kes naasis alles aprillis pärast põlvevigastust võistlusrajale.

Reedel on kavas meeste epeevehklemise võistkonnavõistlus, kus jagatakse sarnaselt tänasele naiste võistlusele välja Euroopa meistrivõistluste medaleid ja Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Eesti koosseis on Sten Priinits, Ruslan Eskov, Jüri Salm ja Erik Tobias. Eesti alustab võistlust 1/16-finaalist ehk esimesest ringist, vastaseks on Aserbaidžaan.