Elektritõukerattaga purjuspäi sõitnud tippsportlane sai tingimisi vanglakaristuse

Sagan esitas oma Instagrami kanalis vabanduse. „Ma pöördun teie poole, et öelda, et mul on väga kahju, et ma keerasin nõrkusehetkel jama kokku. Tahaksin vabandada oma pere, sõprade, meeskonna, meie sponsorite ja kõigi ees, kes mind toetasid. Olen pühendunud sellest veast õppimisele ja tulevikus paremaks inimeseks saamisele,“ teatas Sagan.