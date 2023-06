Kaaberma: olümpiale pääs ei muutunud EMiga lihtsamaks, kuid samas ei kadunud ka lootus

„Võistlus oli nii ja naa. Me ei teinud midagi suurt, kuid samas ka ei põrunud - see juhtunuks siis, kui kaotanuks Saksamaale pääsu eest kaheksa hulka, aga ronisime lõpuks siiski võitjana välja,“ kommenteeris Kaaberma.

„Pariisi olümpiale pääs ei muutunud EM-i kuuenda kohaga lihtsamaks, kuid samas ei kadunud ka lootus. Ühesõnaga siia-sinna tunded. Selge on see, et kuu aja pärast toimuvaks MM-iks peavad tüdrukud paremaks ja enesekindlamaks saama. Täna vehklesid kõik normaalselt, aga meil polnud liidrit, kes matši keskel suutnuks vahe sisse ja teistel elu kergemaks teha,“ arutles peatreener.