Endine esireket Caroline Wozniacki naaseb tipptennisesse

2018. aastal Austraalia lahtised võitnud Wozniacki ütles Vogue'ile antud intervjuus, et soovib augustis mängida Montrealis toimuvatel Kanada lahtistel meistrivõistlustel.

32-aastane taanlanna on võtnud sihikule ka hiljem samal kuul toimuva US Openi, järgmise aasta jaanuaris peetavad Austraalia lahtised ja järgmise suve Pariisi olümpiamängud.

„Kas ma olen närvis? Mitte eriti,“ ütles ta. „Ma tulen tagasi millegi juurde, mida ma armastan. Kas ma suudan US Openi võita? Ma usun, et suudan. Kas ma võin Austraalia lahtised võita? Arvan, et jah. Sellepärast ma seda teen.“

„Kui ma endasse ei usuks, ei teeks ma seda. Mängin alati kõrgetele panustele ja see poleks minu moodi, et lihtsalt kohale tulla ja mitte mõelda sellele, et võiksin olla parim.“ lisas Wozniacki.

US Openi korraldajad on juba teatanud, et lasevad endise esireketi oma turniirile vabapääsmega.

Wozniacki on pärast karjääri lõpetamist sünnitanud kaks last. NBA ekskorvpalluri David Leega abiellunud taanlanna on tütre Olivia ja poja Jamesi emaks.