Korvpallitreener võrdles võõrleegionäre Wagneri sõduritega

„Partizan'i Wagnerid põgenevad läände, nad on juba kuskil Zidani Mosti ümbruses, nad mäletavad päeva, mil nad suudlesid särki 20 tuhande truu fänni ees,“ säutsus treener.

„Mul on kahju, et kritiseerisin nii kõvasti Partizanist lahkunud mängijaid, sest usun, et järgmisel aastal oleksid nad selle Madridi saatusliku vea ära hoidnud, mis võib-olla maksis neile isegi tiitli,“ teatas Tanjevic, vihjates Partizani valusale Euroliiga veerandfinaali kaotusele Madridi Realile.