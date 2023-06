Aeganõudev kohanemine, eluga riskimine ja pereigatsus. Vjatšeslav Zahovaiko teekond Gambia meistriks

Iga päev nõudis kohanemist

Zahovaikole torkas Gambias silma meeskondliku jalgpalli puudulikkus. „Ülesehitus on individuaalsel võimekusel. Seal on palju individuaalsete oskustega lihvimata teemante. Nad on aru saanud, et kui nad on rohkem palliga, siis see toob neid lähemale suuremale jalgpallile,“ selgitas Zahovaiko. Ta nentis, et Gambias on vahendite nappuse tõttu vähe klubisid, kes teevad varakult noortetööd, mistõttu oli mängijate tehnilises pagasis näha puudujääke ja neid tuli ümber õpetada. „Esialgu ei saadud hakkama lihtsate asjadega, mida meie kutid ja tüdrukud oskavad juba kümneaastaselt,“ meenutas treener.