48-aastane Kais ja 47-aastane Arak noolivad uuel GP-etapil taas koos poodiumikohta

„Usk ja tunne on selline küll, et võiksime uuesti kõige kõrgemate kohtade eest võistelda,“ ütleb mullu meistriliigas saalivõrkpalli mängimisest loobunud vastne etapivõitja Nuut. „Tartus saadud esikoht näitas, et oleme ajaga targemaks ja kogenumaks saanud. Meil ei teki enam selliseid mõõnasid sisse nagu varem. Omavaheline mõistmine on ka Karliga platsil hea. Ja võit kasvatas ka enesekindlust, kuigi eks häid paare leiab nimekirjas päris palju.“

Et naistest on turniirilt eemale jäämas meie kaks tugevamat paari Liisa Remmelg/Heleene Hollas ja Eva Liisa Kuivonen/Liisa-Lotta Jürgenson ning kaasa ei tee ka ühtki tugevat paari lähiriikidest, on hiilgav šanss võtta elu esimene etapivõit Maret Kuusel ja Laura-Liisa Maistel. Eesti meistrivõistluste mulluse hõbedapaari tõsisemaid konkurente on raske välja tuua, sest naiste karussellis on tase eriti ühtlane. Kui aga siiski kedagi nimetada, siis kõrgete kohtade nimel mängivad kindlasti ka Annemar Neiland/Merike Errit, Anni Põldma/Liisa Põldma, Gerli Gull/Mari Loorman ning Marily Lass/Karlotta Kattai.

„Laura oli haige pikalt, mistõttu me pole saanud viimasel ajal palju trenni teha,“ tõdeb Mustamäe Gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana töötav Kuuse. „Läheme seega lihtsalt nautima turniiri, aga eks teise päeva tahaks pääseda ikka. Errit ja Neiland on head mängu näidanud ja usun, et Lass ja Kattai võivad sel turniiril üllatada. Gull ja Loorman mängisid mullu hästi ja saab näha, kuidas Gull on vigastusest nüüd taastunud,“ lisab ta.

Turniir algab reedel kell 17.00 meeste kvalifikatsiooniga. Põhiturniiriga tehakse algust laupäeval kell 10.00 ja finaalipäevaga pühapäeval kell 10.00. Pühapäeval näeb lisaks tavaturniiri otsustavatele mängudele ka King of The Court turniiri, samuti sõumängu näitleja Hendrik Toompere Jr ja ajakirjanik Karl Rinaldo ning saalivõrkpallurite Kevin Saare ja Oliver Orava vahel.

Mullu meie seast lahkunud spordiajakirjaniku Valeri Maksimovi jälg Eesti rannavolles on suur. Tema eestvedamisel hakati Eestis korraldama 1986. aastal esimesi kaks kahe vastu rannavolleturniire, lisaks õnnestus mitmel Eesti paaril minna just tänu tema pühendunud organiseerimisele teisele poole ookeani esimestele suurvõistlustele Nõukogude Liitu esindama. Turniiri peakorraldaja Beach44 loodab, et antud võistlus aitab Eestis tugevdada rannavollekultuuri, kus meie lemmikalale palju andnud inimesi peetakse meeles ka siis, kui neid enam meie seas pole.

Lisainfot leiab turniiri kohta Valeri Maksimovi mälestusturniiri Facebooki lehelt, tulemusi näeb skoor.ee'st.



Turniiri toetajad on Combicon, Saue Vald, MBR Metals, UseMe, Staropramen, 365JP, Leclerc, Vitamin Well, Babe, Balsnack ja Karupoeg Puhh.

Pühapäeva ajakava:

10.00 I naiste poolfinaal (samal ajal teine naiste poolfinaal teisel väljakul)

10.45 I meeste poolfinaal (samal ajal teine meeste poolfinaal teisel väljakul)

11.30 Naiste pronks

12.15 Sõumäng Toompere/Rinaldo vs. Saar/Orav

13.00 Meeste pronks

13.45 Naiste KOTC finaal

14.15 Naiste kullamäng

15.00 Meeste KOTC finaal

15.45 Meeste kullamäng

16.30 Autasustamine