OTSEPILT DELFI TV-s | Rallikrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad Piirojal põnevas punktiseisus

Klassis Super1600 on kaksikjuhtimine leedulasel Rytis Rutkauskasel ja eestlasel Robin Allikul, kes mõlemad on kogunud 64 punkti. Sama seis on Crosskart 650-s: Laur Langeproon ja Rait Sööt on varasematelt võistlustelt kogunud võrdselt 187 punkti. Crosskart Xtreme´s lahutab liidrit Marko Ringenbergi teisel kohal olevast Keivo Kõivust vaid kolm punkti (vastavalt 174 ja 171 punkti).