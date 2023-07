VAATA JA KUULA | „Kõrvuni liivas“: Kohtuniku karm viga jättis Nõlvak/Tiisaare MK-etapil tähtsa võiduta, Piik/Korotkov mängisid OM-kullaga!

Kes on suve keskel rannavõrkpalluritest kõige pruunim; Saatekülaliseks on südamlik mees, kellega saab teemades sügavustesse minna; Millist muusikapala võib Kusti kuulata kogu pika lennureisi ajal; Kas matšpalli ajal blokipuudet tunnistatakse; Kuidas valusast kaotusest võitluses iseendaga välja tulla; Videoanalüüs: kohtuniku karm viga jättis MK-etapil Kusti ja Mardi olulise võiduta; Kas OM-ile pääs on realistlik veel; Jurmala MK-etapp kui rannavollesõbra paradiis - miks; Urmase eriline suve algus: 36-aastasena mäng olümpiavõitjate vastu ja MK-debüüt; Mart meenutab uskumatut perioodi, kus ta koos Kustiga kaks aastat MK-etappidel käis ja ühtegi mängu ei võitnud; Kuidas Narvast pärit Dmitri puhtalt armastusest võrkpalli vastu Eesti ühiskonda sulandus; Eriline avastus: millise emotsiooni võib anda trenni andmine; Kilingi-Nõmme duo täitis Tartus pikaaegse unistuse; Tartus võidutsenud leedulannasid aitab fakt, et Leedus saalikoondist polegi.