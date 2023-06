Ott Tänak osaleb järgmisel nädalal Lõuna-Eesti rallil

Tänak osales Lõuna-Eesti rallil viimati 2020. aastal. Toona oli see üks esimesi rallisid, mis toimus pärast suurt koroonapandeemiat. Tänak teenis Hyundaiga sõites esikoha.

Haanja teedel sõidetava tänavuse Lõuna-Eesti ralli kogupikkuseks on 68 km. Kokku on kavas kolm erinevat kiiruskatset. Kokku sõidetakse need kolm katset läbi kolmel korral.