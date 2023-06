Tipner, Reim ja teised legendid, hoidke alt – Rauno Alliku ründab!

Keda lugeda meistriks?

Nimekirja ja edetabelit koostades tekkisid nii mõnedki küsimused selle kohta, keda igal hooajal täpselt meistriks lugeda ja keda mitte. Mida teha noormängijatega, kes veedavad suure osa hooajast duubeltiimi ridades, aga on mõnes kohtumises medalile tulnud võistkonna pingil, olemata väljakule pääsenud? Mida aga nendega, kelle roll on piirdunud paari vahetusest sekkumisega? Kas kogu hooaja pingil olnud, aga mitte ühtegi mänguminutit kirja saanud meisterklubi varuväravavaht on Eesti meister või mitte? Mida teha nende palluritega, kes hooaja esimesel poolel olid meeskonna põhijõud, aga seejärel välismaale siirdusid?

Jalka otsustas plusside-miinuste vaagimise järel võtta suuna, et medalistideks tuleks lugeda vaid mängijad, kes hooaja ka medalivõistkonna juures lõpetasid, olenemata sellest, kui suur oli nende panus hooaja esimesel poolel. Samuti lugesime medalivõistkonna ridadesse need mängijad, kes hooaja jooksul vaid mõne üksiku kohtumise kirja said, veetes suurema osa aastast näiteks duubeltiimis või pingil kükitades. Keeruliseks muutis selle arvestuse tõsiasi, et üheksakümnendatel mängis kõrgliigas kaasa ka mitu duubeltiimi – seal kitsendasime pisut kriteeriume ja lugesime medalivõitjateks vaid need, kes hooaja teises pooles esindusmeeskonnas minuteid kirja said.

Erandi tegime vaid neile varuväravavahtidele, kes suurema osa hooajast medalivõistkonna pingil olid, kuid ühtegi minutit lõpuks kirja ei saanud. Selline lähenemine loob nii mõnegi näiliselt ebaõiglase olukorra, kuid midagi pole parata – kuhugi tuleb piir tõmmata.

Reaalses elus on poole hooaja pealt lahkunud mängijate seis väga erinev. Mart Poom on näiteks välja toonud, et tal on kodus hooajast 1993/94 küll Eesti meistri diplom, aga mitte medalit – ta jõudis hiljem meistriks kroonitud Flora meeskonnas mängida 11 kohtumist, kuid siirdus poole hooaja pealt Šveitsi. Meie tabelis me Poomi seepärast Eesti meistriks ei lugenud, andes talle vaid hooaegadel 1992/93 ja 1995/96 võidetud hõbemedali. Ka sport24.ee veebilehel olev andmebaas on selles osas väga korrapäratu, arvestades mõnel puhul sellised mängijad võistkonna koosseisu, mõnel puhul mitte.

Mitme tabelisse jõudnud mängija puhul on nii mõnigi võidetud medal või meistritiitel karjääri algfaasis üsna soodsa kokkulangemise teel saavutatud. Parim näide on ehk Igor Morozov, kelle neljast meistritiitlist kaks esimest tulid hooaegadel 2006 ja 2007, kusjuures mõlemal hooajal sai nooruke Morozov platsile vaid ühes kohtumises ja sedagi olukorras, kus Levadia oli meistritiitli juba ära kindlustanud!