Latvala Rovanperä ja Hyundai seostest: loomulikult nad uurivad kõiki võimalusi

Toyota tiimi boss Jari-Matti Latvala usub, et neil õnnestub Rovanperä siiski Toyotas hoida. „Loomulikult tahab Timo Jouhki mänedžerina kõiki võimalusi kaaluda. Olen siiski üsna kindel, et Kalle on Toyota-mees. Me suudame talle väga palju pakkuda. Meie juures saab ta nautida driftivõistlustel osalemist ja palju muud,“ rääkis Latvala Rallit.fi vahendusel.