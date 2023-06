Londoni Arsenal teeb Declan Rice’ist kõige kallima Inglismaa jalgpalluri

Arsenal tegi esmalt Rice’i eest kaks pakkumist, mis lükati tagasi. Seejärel sekkus mängu Manchester City, kuid ka nende pakkumine lükati West Hami poolt tagasi. Seejärel pani Arsenal kõik mängu ning viimase pakkumise suuruseks on 122 miljonit eurot.

Seniste teadete kohaselt on selle summaga ka kokkulepe saavutatud. Nüüd on küsimus veel maksete tegemise ajas. Arsenal sooviks maksta antud summa nelja aasta jooksul. West Ham tahaks raha kätte saada kahe suure maksena.

Kui tehing lõpuks lukku lüüakse, siis saab 24-aastasest Rice’ist kõige kallim Inglismaa jalgpallur. Praegu on rekordimeheks Jack Grealish, kelle eest maksis Manchester City kaks aastat tagasi Aston Villale 117 miljonit eurot.

24-aastane Rice on kogu senise profikarjääri mänginud West Hamis. Seitsme hooaja jooksul on ta kirja saanud 245 mängu ja 15 väravat. Inglismaa koondise ridades on ta pidanud 43 kohtumist.