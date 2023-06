Tuuleiil rikkus Euroopa mängudel medalit noolinud Lisell Jäätma võistluse

„Mängudega alagrupis võib enam-vähem rahul olla. Eile võinuksin võita, kuid seal mängisid pisidetailid. Hea, et Euroopa mängudel on alagrupid, kust teisena edasi pääsesin ning minu turniir jätkub,“ ütles Kuuba.

„Olen väga pettunud, et ei pääsenud olümpiamängudele. Üldiselt oli see väga hea ja tugev turniir, arvan, et näitasin korralikku tulemust. Olen uhke, et esindasin Eesti riiki väärikalt. Tahan eriti tänada oma treenerit treeningute eest, perekonda ja poksifänne toetuse eest. Sain palju õnnitlussõnumeid,“ võttis Aas turniiri kokku.