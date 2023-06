Tänak osaleb vahetult enne Rally Estoniat maailmakuulsal festivalil

Igal aastal enam kui 100 000 mootorispordihuvilist kokku toov festival peetakse nädal enne Rally Estoniat. Kaks nädalat enne kodust WRC-etappi on kavas Lõuna-Eesti ralli, kuhu korraldajad ootavad maailma parimaid rallimehi. Ametlikult pole Tänaku osalemist veel kinnitatud.

Küll on selge, et Goodwoodi festivalil esindab Tänak M-Sporti koos prantslase Adrien Fourmaux'ga. Nad sõidavad Ford Puma Rally1 auto roolis lühikesel, 2,5 km pikkusel kiiruskatsel. Samal festivalil osalevad ka Toyota ja Hyundai MM-tiimid, aga nende sõitjad pole veel teada.

Tänak on Goodwoodis sõitnud ka varem, see juhtus 2010. aastal. Festival toob kokku palju erinevaid uusi ja vanu sõidukeid, muuhulgas on seal näha saanud ka vormel-1 autosid. Festivali peetakse 1993. aastast.