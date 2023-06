Eesti rattur teenis Poolas karjääri esimese UCI võidu

„Algul tundus, et jooksikute hulgas olnud ratturitel on väga raske ja ei ole seda jaksu, et eest ära jääda, aga kõik andsid endast maksimumi. Meid oli kaheksa tükki ja kõik erinevatest tiimidest. Kui me saime vahe 40 sekundi peale, siis teadsin, et võime eest ära jääda, kuna peagrupis ei olnud enam palju tugevaid meeskondi,“ rääkis Kiskonen etapi järel. „Ligi kümme kilomeetrit enne finišit oli üks vahefiniš, aga ma ei hakanud seal energiat kulutama, vaid hoidsin jalga lõpurünnaku jaoks. Otsisin selleks head kohta ja lõpuks leidsin ühe viadukti, kus sai laskudes suure hoo. Õhtusel etapil üritame särki kaitsta, aga õnneks on meil tiimis ka hea sprinter, kelle peale mängida.“