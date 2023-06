DELFI VIDEO JA FOTOD | Värske Euroopa mängude tšempion Astrid Johanna Grents: iga lill õitseb omal ajal, eile õitsesin mina

„Võtsin matše samm-sammult. Ma ei osanud oodata, et poodiumile saan. Ettevalmistus on käinud kogu üheksa aasta jooksul, mis ma olen seda ala teinud. Iga lill õitseb omal ajal, eile õitsesin mina,“ rääkis ta Delfi videointervjuus.

Euroopa mängude esimeses ringis ehk veerandfinaalis alistas 25-aastane Grents kreeklanna Christina Zampoura, poolfinaalis Dominika Fileci (Poola) ja finaalis Kubra Kocakusi (Türgi). Grentsi järgmine matš on ilmselt sügisel Tallinnas King of Kingsi võitlusõhtul, kus tal on teist aastat järjest kaitsta kukk-kaalu Euroopa meistrivõistluste tiitlivöö.