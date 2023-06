Kristian Kullamäe sõlmis lepingu Hispaania kõrgliiga klubiga

Klubi kodulehel seisab, et leping sõlmiti 2024. aasta suveni, osapoolte soovi korral on võimalik kokkulepet veel ühe hooaja võrra pikendada.

Bilbao spordidirektori Rafa Pueyo sõnul on Kullamäe näol tegu klubi jaoks olulise täiendusega. „Kullamäe on noor mängija, aga sellest hoolimata on ta harjunud nii klubides kui ka Eesti koondises mängima suuri minuteid. Ta on pallur, kellelt me ootame nii mängujuhi kui ka viskava tagamängija positsiooni täitmist. Arvame, et ta saab mõlemaga hästi hakkama,“ rääkis ta.