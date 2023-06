Farss! Vanusega valetanud poolakas diskvalifitseeriti ja eestlane võitis EM-il pronksi

Eile päraslõunal sai Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus vihje, et pronksmedali võitnud poolaka puhul on rikutud UIM-i reegleid ja ta ei oleks tohtinud oma vanusega juuniorite klassis startida.

„Kontrollisime vihjet mitmest kanalist ja edastasime rahvusvahelisele alaliidule protesti. Kui tavaliselt võtavad sellised asjad aega nädalaid siis nüüd saime juba kolm tundi hiljem kinnituse, et info on õige ja Ungari võistluse sekretariaat on lasknud läbi vea ja jätnud Igor Tyceli vanuse kontrollimata. Võistluse punktid arvestati ümber ja Karl Kesküla tõusis pronksile“ kommenteeris olukorda peasekretär Algo Kuus.