EM-iks valmistuv Eesti U-20 korvpallikoondis võitis Põhjamaade turniiri avamängu

Peatreener Alar Varraku sõnul oli kohtumise algus rabe, kuid mängu edenedes saadi üha enam asjad paika. „Teisel poolajal oli juba jäme ots meie käes. Peale sellist lühikest tsüklit võrreldes Soome koondisega suutsid poisid ennast mobiliseerida ja teisel poolajal täitsa korraliku korvpalli näidata. Parandamisruumi on veel omajagu, arvestades, et läheme Euroopa 16 parima tiimi sekka mängima. Seal me veel ei ole, aga õnneks on meil 2 nädalat aega,“ rääkis Varrak kohtumise järel.