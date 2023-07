Wimbledoni ajalugu. Naistennisistide paljad randmed ja pitsilised aluspüksid panid britid minestama

Esmaspäeval algav Wimbledoni tenniseturniir pole tänavusest aastast enam endine ehk viktoriaanlikult konservatiivne ja eetiline. Läks 146 aastat, kuni lõpuks lubatakse kuninglikele muruväljakutele mängijaid, kelle kogu riietus ei ole valge. Turniiri korraldav All England Lawn Tennis and Croquet Club pidi alla vanduma naistennisistide nõudmisele ja lubab neil kanda ka muud värvi kui valgeid aluspükse.

Wimbledoni „kõik peab olema valge“ reegel määrati just õrnemast soost lähtudes, sest britid tõrjusid kategooriliselt loodusseadusi – mehed ei tohtinud teada, et naistel on rinnad, randmed, kael ja kederluud, mis kõik on seksuaalse varjundiga ja tekitavad härrades iharust. Kusjuures tekitasidki.