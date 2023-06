VIDEO | 2021. aasta Red Bull Slack Warriori võitja Tauri Vahesaar: see on saavutatav igaühe jaoks, kes proovib rohkem kui vaid korra

Tauri esimene kokkupuude slackline'iga oli kõike muud kui ootuspärane. Pärast esimest katset tunnistas ta sõbrale, et see ala pole küll tema jaoks. Kuid saatuse keerdkäikudel olid temaga teised plaanid. Kolm kuud hiljem andis ta slackline'ile uue võimaluse, sedapuhku akrobaatikalaagris. Ta võttis seda kui võimalust naasta slackline'i juurde, sedapuhku uue entusiasmiga.

Slackline'il tasakaalu hoidmine on Tauri jaoks enamat kui lihtsalt spordiala. See on tema jaoks lahtilaskmine, hetkes olemine ja enda mullis viibimine. „Tasakaalu leidmine annab uue energialaengu ning võimaluse vaadata ümbritsevat maailma uue perspektiiviga,“ ütleb mees.

Tauri on slackline'iga tegelenud juba üle 10 aasta. Selle aja jooksul on ta osalenud mitmetel projektidel ja võistlustel. „Üks lemmikutest on olnud õhuakrobaatika lavastus „Vabaduse lind“ ning highline šõu Tallinnas Raekoja platsi kohal - mõlemad toimusid eelmisel suvel,“ toob ta näiteks projektid, mis on imeliseks tõestuseks tema andekusest ja pühendumusest slackline'ile.

Slackline'ga võib alustada igaüks

Tauri sõnul jah. Ta ise tunnistab, et isegi tema esimene mulje oli, et see ala pole tema jaoks. Kuid nüüd, olles saavutanud maailmarekordi, maailmameistri tiitli ja teinud Hollywoodi kaskadööritrikke slackline'il, on ta elavaks näiteks selle kohta, et slackline on saavutatav igaühe jaoks, kes proovib rohkem kui vaid korra.

Valmistumine võistlusteks algab Tauril võistlustingimuste täieliku mõistmisega. Ta uurib hoolikalt, millised on võistlusalal kehtivad reeglid ja tingimused ning kohandab oma treeningut vastavalt sellele. Ta teab, et edukaks võistlemiseks on oluline olla täielikult kursis kõigi nüanssidega.