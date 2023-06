Läbirääkimised ATP ja naftariigi investeerimisfondi vahel. Kyrgios: lõpuks ometi makstakse nii nagu väärime

Saudi Araabia ja selle riiklik investeerimisfond on viimastel aastatel maailma spordimaastikul korralikult kaarte seganud.

2021. aastal lõid nad oma golfiorganisatsiooni LIV Golf kaudu golfituuri. Viimase aasta jooksul on riik maailma jalgpallikaarti ümber kujundanud, kuna kohalikku liigasse on meelitatud sellised staarid nagu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.

Nüüd näib kõik minevat nii, et Saudi Araabia teeb oma järgmise sammu spordimaastikul.

ATP tenniseorganisatsiooni juht Andrea Gaudenzi rääkis Financial Timesile, et PIF-iga on investeeringu teemal käimas positiivsed arutelud.