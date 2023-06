Itaalia jalgpalliklubid peavad loobuma natsisümboli kasutamisest

Itaalias peetakse numbrit 88 viiteks natside juhile Adolf Hitlerile, kuna „H“ on tähestiku kaheksas täht. Seetõttu on valitsus koos jalgpalliliiduga otsustanud, et numbrit 88 ei kasutata riigis toimuvate jalgpallivõistluste ajal.

Itaalia jalgpallile pole teema võõras ja see on ennegi probleeme tekitanud. Märtsikuises Rooma Lazio ja AS Roma vahelises kohtumises said kolm Lazio poolehoidjat eluaegse staadionikeelu, kuna laulsid antisemiitlikke ehk juutide suhtes vaenulikke laule. Üks keelu saanud fännidest kandis seljas veel ka särki, millel seljal oli kiri „Hitlerson“ ja number 88.