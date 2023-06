Maagiline! Legendaarne hispaanlane alustas karjääri viimast turniiri emotsionaalse võiduga

Mallorcal toimuv mõõduvõtt on Lopezi 26-aastase karjääri „viimane tants“ ATP karussellis. Tema eilset kohtumist oli vaatama tulnud rohkearvuline publik, teiste seas ka Rafael Nadal ja Hispaania paarismängulegendid Carlos Moya ja Marc Lopez.

Sedavõrra maagilisem oli see, millise emotsiooni 41-aastane Lopez rahvale pakkus. Hispaanlane pikendas enda karjääri vähemalt ühe mängu võrra, alistades esimeses ringi austraallase Max Purcelli (ATP 62.) 6 : 3, 7 : 5.

„See on minu jaoks väga eriline võit, ausalt öeldes ilmselt üks mu senise karjääri kõige emotsionaalsem,“ rääkis Lopez väljakul antud intervjuus.

„See ületab kõik mu ootused. Võita matš karjääri sellises faasis Mallorcal, selles kaunis kohas. Siin on inimesed, keda ma armastan - mu pere ja sõbrad. Enamik siin tribüünil tulid minu oletatavale viimasele matšile. Õnneks ei jäänud see mu elu viimaseks kohtumiseks tuuril,“ võitles Lopez pisaratega.

1997. aastal profidebüüdi teinud Lopez on karjääri jooksul võitnud kokku 504 matši. Ta parimal juhul hoidnud ATP edetabelis 12. positsiooni (2015. aasta märtsis) ja tema auhinnakapist leiab 7 ATP tiitlit. Suure slämmi turniiridel on ta parimal juhul jõudnud veerandfinaali - kolm korda Wimbledonis ja korra US Openil.