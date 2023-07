Esimene võistluspäev

EMi stardinimekirjas on kokku 144 mängijat 38 erinevast riigist. Eestit esindavad Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus ja Mattias Varjun, Ralf Johan Kivi (kõik Niitvälja Golfiklubi) ning Richard Teder (Estonian Golf & Country Club), viimasel hetkel pääses ühe rootslasest võistleja loobumisega stardinimekirja ka Ken-Marten Soo (Estonian Tour Players Club). Võitja selgub neljapäevase võistluse järel laupäeva õhtuks, lisaks EMi medalitele on mängus ka otsepääse profigolfi aasta neljandale suurturniirile The Openile.