Eesti võitis Euroopa mängudelt teise kuldmedali

„Tase on kõrge. See on väga suur üritus – siia said ainult Euroopa parimad, kes võistlusele kvalifitseerusid, mitte need, kellel raha on. Minu finaalivastane oli eelmise aasta maailmameister, kellele ma mullu poolfinaalis kaotasin. Ma olin üllatunud, et ta finaalis nii passiivne oli, et võitsin teda 3:0,“ ütles Grents.



Epeevehklemises oli täna kavas meeste individuaalvõistlus. Eesti koondislastest jõudis kõige kaugemale Sten Priinits. Alagrupiturniirilt pääsesid edasi Priinits, Jüri Salm ja Ruslan Eskov. Erik Tobias jäi pidama alagruppi.