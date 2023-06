Haapsalus peetakse põnev kiirendusvõistlus, kus osaleb üle saja auto

Eesti võistlustele on viimaste aastatega lisandunud kõvasti osalejaid. Nii mõnigi on tulnud igamehe klassi proovima, saanud kiirenduspisiku, ning tänaseks juba kiiremas klassis võistlemas. Muidugi on kohal Outlaw klassi autod, mis saavutavad 100km/h sekundiga.

Outlaw klassi lisandub sellel aastal uus tulija – Janar Lükk (Lykk Racing). Auto ehitati kümmekond aastat tagasi ES Racingus ja veidi on sellega ka Eesti rada nuusutatud. Tegu siis Nissani S14 kerega ning Janari käes hakkab see kere liikuma kuueliitrise V-8 turbomootoriga. Lükkide perekonnas on Janar staažikas kiirendusvõistleja, kuid lisaks temale on kiirendushuvi ka tema pojal ja tütrel, kes edukalt võistlevad Junior klassides