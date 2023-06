Epeenaiskonda piiravad kodused reeglid. Kas EM-il võidetakse medal ja liigutakse Pariisi olümpiale lähemale?

Stardikoht pole just suurem asi – Eesti epeenaiskond on vajunud maailma edetabelis 10. ja Euroopa omas seitsmendale kohale, mis turniiridel head asetust ei anna. Teiseks piiravad võistlustulle asuva neliku moodustamist Eesti vehklemisliidu kehtestatud reeglid: naiskonda kuuluvad kaks Eesti edetabeli paremat pluss kaks peatreener Kaido Kaaberma valikul. Individuaalturniiril osalemise valem on 3 + 1.