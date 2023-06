Politsei pidas Mehis Viru kinni ja esitas talle kahtlustuse treenitavatega seksuaalvahekorda astumises

Kergejõustikutreenerile esitatud kahtlustuse kohaselt on Viru kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda.

Viru lasti politsei poolt vabaks pärast esmaseid menetlustoiminguid.

„Politsei esitas täna kuriteokahtlustuse kergejõustikutreenerile (Mehis Virule). Kahtlustuse kohaselt on ta kuritarvitanud enda treeneripositsiooni ja mõju treenitavatele. Treener on kahtlustuse kohaselt kasutanud ära õpilaste usaldust ja sõltuvust ning astunud treenitavatega seksuaalvahekorda. Selliselt noorte sportlikke ambitsioone ja sõltuvussuhet ära kasutades seksuaalvahekorda astumine on kuritegu. Seetõttu tuleb meil kahtlust põhjalikult kriminaalmenetluses kontrollida,“ teatas Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja Delfile.

„Inimeste heaolu ja edu sõltub tihti kellestki tööl, koolis, treeningul või muus eluvaldkonnas. Seda mõju ega rolli ei tohi aga kuritarvitada. On kuritegu mõjutada selliselt inimest seksuaalvahekorda astuma. Taoliste juhtumite puhul võib inimene alles aastaid hiljem tagantjärele mõista enda mõjutamist ja ärakasutamist. Kriminaalasjas uurimine käib ning seetõttu võivad nii kannatanute arv kui esialgne kahtlustus uurimise jooksul muutuda,“ sõnas Kaldoja.

Kaldoja julgustab kõiki politsei või ohvriabi poole pöörduma koheselt, kui keegi tunneb, et teda on mõjuvõimu või sõltuvust kasutades survestatud seksuaalvahekorda astuma.

"Seda ka siis, kui võimalikust kuriteost on aastaid möödas. Isegi, kui konkreetse juhtumi puhul pole enam kriminaalmenetluslikult võimalik midagi ette võtta, võib see aidata mõnd teist juhtumit lahendada. Kõige olulisem on aga meelerahu taastamine,“ lisas Kaldoja.

Virule oli tänavu veebruaris määratud tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keeld.

„Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina. 2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt erinevalt osapoolelt, milles juhiti tähelepanu Mehis Viru ebaeetilisele ja tema poolt treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu,“ teatas Eesti Kergejõustiuliit veebruaris karistust määrates.