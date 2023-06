Ministeeriumi lammutustöö tabab koolilapsi ja kohalikke sportlasi

Juba aastaid spordirahva eest hästi seisnud kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn on veendunud, et spordirahvale olulised üritused ära ei kao. Kaovad üksnes need, mille korraldamise järele pole tegelikult nõudlust. Ühtlasi arvab ta, et vähemalt osal nimetatud organisatsioonide korraldatud võistlustel polegi mõtet, sest need kopeerivad alaliitude võistlussarju.