Venemaa tipptennisist Wagneri mässust: olin hirmul, aga ukrainlased kogevad kordades jubedamaid asju

Jevgeni Prigožini juhitud Venemaa erasõjafirma Wagner võttis laupäeval lühiajalise Kremli-vastase ülestõusu raames oma kontrolli alla ka Voroneži sõjaväeobjektid. Just Voronežis on Kasatkinal palju sõpru.

„Minu perekond, mu vanemad on endiselt Venemaal. Viimased päevad on seal (Venemaal) olnud üsna kaootilised. Muidugi olen mures. Olen mures oma sõprade pärast, sest mu parimad sõbrad elavad tegelikult Voronežis,“ lausus Kasatkina pärast Eastbourne`i turniiril saadud võitu ukrainlanna Anhelina Kalinina üle, vahendab CNN.

Kasatkina on üks väheseid Venemaa tippsportlasi, kes on avalikult kritiseerinud oma riigi sõjategevust Ukrainas. Ta on näidanud üles ka oma toetust ukrainlastele ega kritiseeri konkurente, kes ei taha temaga matši järel kätt suruda.

„Kahjuks peame selle olukorraga elama, see on nüüd osa meie elust. Möödunud aasta on olnud raske ja keegi ei tea, kaua see veel kestab,“ nentis Kasatkina.