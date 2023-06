FOTOD | Homme suur Tallinna derbi. Torres: kahtlemata raske mäng; Henn: mõlemad tahavad üksteist maa alla lüüa

Levadia peatreener Curro Torres avaldas mängu eel, et meeskonna enesetunne on hea ning valmisolek homseks kohtumiseks on tagatud.

„Meil on selja taga head treeningud,“ avaldas Torres rahulolu hoolealuste treeningperioodil näidatu üle. Homsest eeldab ta kõrge intensiivsusega kohtumist: „Tuleb raske mäng, sest Flora on valitsev meister.“

Kuna viimane Premium liiga kohtumine toimus 11. juunil, siis jõudis Levadia treeningutel keskenduda kõikidele mänguelementidele.

Homseks mänguks on Levadia hispaanlasest peatreeneril koosseisu osas lai valik, sest kõik mängijad on terved ja mänguvalmis. „Minu jaoks on see väga hea ja oluline, kui mul on võimalus valida kõikide mängijate seast.“

Viimastel nädalatel on selgunud, et Levadiaga on taasliitunud meeskonna endised mängumehed Brent Lepistu ja Mark Oliver Roosnupp, klubi treeningutel on osalenud ka ründaja Robert Kirss. Kuna nimetatud mängijad ei saa homses mängus üleminekute reeglistiku tõttu osaleda, siis ei soovinud klubi peatreener Torres nendest pikemalt rääkida.

Levadia poolkaitsja Mihkel Ainsalu vastused tänasel pressikonverentsil olid napisõnalised. Kuigi Ainsalu esindas aastatel 2015–2020 ka Flora värve, siis homne mäng ei ole tema jaoks erilise tähendusega. „Kolm punkti,“ oli poolkaitsja lühike vastus küsimusele, mida tähendab isiklikus plaanis homne kohtumine Floraga.

Ainsalu tõi ühe Levadia trumbina välja nooruse ja kiiruse, mis võiks mõnel positsioonil anda neile edu Flora ees.

Homse mängu olulisust terve hooaja lõikes ei osanud Ainsalu täna hinnata. „Pikemalt vaadates on raske öelda (kui oluline on homne mäng – toim). Oluline on kolm punkti saada, siis on kõik meie endi kätes. Mida ülejäänud mängud toovad, seda vaatame peale mängu.“