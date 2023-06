Tommi Mäkinen hindab konkurentsi lahjaks: tavasõitjate hulgas Rovanperäle vastast ei leidu

Kui tänavusest 13-st MM-rallist on sõidetud seitse, liigub Kalle Rovanperä kindlalt teise maailmameistritiitli suunas. Tema edu lähima konkurendi ees on juba 41 punkti.

„Olukorrad muutuvad WRC-sarjas pidevalt. Sari on alati olnud selline, et vahel on kõvemad ja vahel vähem kõvemad sõitjad. Ajaga muutub see alati natuke. Sõitjate arv on nüüd väiksem, praegu on paraku nii,“ kommenteeris Mäkinen hetkeolukorda Ilta-Sanomatele.

Tema sõnul näitab MM-sarja taset ka see, kui hästi esinevad vanameistrid.

„Kõige kõvemad poisid, Sébastien Ogier ja aastaid sarjas domineerinud Sebastien Loeb, on veidi pinnuks silmas olnud. Seda on selgelt näha, et kui kutid pärast pikka pausi tulevad ja külmalt sõitma hakkavad, võtavad ikka rallivõidu. See paneb sind mõtlema, mis seis hetkel on,“ märkis Mäkinen.

Soomlane usub, et olukord oleks märksa põnevam, kui Ogier teeks tänavu kaasa täisprogrammi.

„Tõenäoliselt oleks Rovanperä ja Ogier vahel kõva heitlus meistritiitli nimel, kui Ogier sõidaks kõik rallid. Kuid MM-sarja tavasõitjate hulgast Rovanperäle vastast ei leidu,“ lausus Mäkinen.

Ta lisas, et õnneks sellist Toyota meeskonna domineerimist nagu Keenias, me järgmistel rallidel ei näe. Nii Eesti kui Soome võistlus tulevad tema hinnangul tasavägisemad.

„Arvan, et Hyundai võib nendes tingimustes üsna kiire olla ja suhtub võistlusse kindlasti tõsiselt. Need on ka Fordi sõitja Ott Tänaku jaoks väga sobivad rallid,“ lausus Mäkinen.

Autoralli MM-sari jätkub Rally Estoniaga 20.-23. juulil.