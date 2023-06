Autoralli MM-sarjas kihab. Kas Neuville`i petmine on vaid jäämäe veepealne osa?

Neuville sai pühapäeva õhtul karistada, kuna selgus, et tema tiimi kuuluv isik oli pärast rajaga tutvumise lõppu käinud ilma loata kahel päeval marsruudi kohta lisainfot kogumas.

Alates 2004. aastast kehtima hakanud reegli kohaselt on selline tegevus keelatud.

Ilta-Sanomat kirjutab, et rahvusvahelise autoliidu FIA rallidirektor Andrew Wheatley tunnistas, et osa sõitjaid on oma turvalisuse pärast mures, kuna rajaga tutvumise järel on kombeks teha marsruutidel muudatusi. Hyundai meeskond mainis sama ohutusaspekti oma esmaspäevases pressiteates. Seal rõhutati, et lisamärkmete tegemine on „tavaline tegevus“.

Sõnastuse järgi võis järeldada, et Neuville’i luurepatrull on ka varem rajal käinud.

Keenias ja sellele eelnenud Sardiinia rallil lisasid korraldajad mõnesse kurvi kive, et vältida liigset lõikamist, kirjutab portaal Dirtfish. Rallisõitjaid teavitati muudatustest ja neile edastati selle kohta videomaterjal.

Wheatley tunnistas, et meeskondadest on tulnud üleskutseid WRC reeglite täpsustamiseks, et tiimiliikmed või nende esindajad saaksid ohutuskaalutlustel kiiruskatsetele pääseda. Tema sõnul aga hetkel reegli muutmist ei plaanita.

„Valdav osa WRC sõitjatest ei oma ressursse, et saata oma esindajaid marsruuti kontrollima enne või pärast legendi kirjutamist,“ ütles Wheatley.

Ta lisas, et kuna paljudel rallidel on erateede kasutamine tundlik teema, peavad korraldajad täpselt teadma, kes ja kuna seda kasutavad.

„FIA koostöös ürituste korraldajatega teeb selles küsimuses tihedat koostööd, kuna teede kasutamine – olgu need siis avalikud teed või nagu Safari ralli puhul, erareservaat – on kohalike elanike ja maaomanike jaoks väga õrn teema. Sellisena on hädavajalik, et kogu juurdepääsu teedele jälgitaks ja hallataks. Volitamata juurdepääs võib tekitada olulisi probleeme, mis võivad viia tee kasutamise võimaluse kaotamiseni. Sellest lähtuvalt ei pea me ebaseaduslikku rajaga tutvumist tavaliseks praktikaks,“ ütles FIA rallidirektor.