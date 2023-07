Nagu öeldakse, siis kõik head asjad saavad ühel päeval otsa. Rahvusvahelises jalgpallis on viimasel ajal toimunud nii pöördelised sündmused, et seda võibki nimetata ühe suure ajastu lõpuks. Euroopa tippliigad ning ka Meistrite liiga ei ole enam endised. Nüüd on aeg uutel staaridel esile astuda. Legendid on teinud neile tee vabaks.