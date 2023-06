ARVUSTUS | „Tere tulemast põrgusse!“ Tour de France’i skeene peo peal. Ilustamata

Tour de France'il ja rattamaailmas laiemalt on olnud hämaraid perioode, mida võiks kirjeldada lausega: „Et salasilm ei näeks ja salakõrv ei kuuleks.“ Piltlikult öeldes sahkerdati pimedas teki all, nagu nõukogude ajal tehti lapsi.

Käesoleval ajastul tahetakse olla märksa avatumad. Kõiges. Proosalisel põhjusel – tähelepanu müüb ja see tähendab raha. Kes laiadele massidele müüa oskab, sellel on krõbisevat, ja võimalik, et isegi väga suurtes kogustes.