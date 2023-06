KUULA | Bora-Hansgrohe varustuse pealik: eelmise aasta Tour de France'il juhtus valus apsakas

Podcasti „Jalgrattapalavik“ uues episoodis räägime Tour de France'i eelset juttu. Eeloleval nädalavahetusel stardib Hispaaniast Bilbaost järjekorras 110. Prantsusmaa velotuur, saate külaline on stardipaigas kohal, et hoida Bora-Hansgrohe tiimi varustuse küsimused kenasti kontrolli all ja mine tea, võib-olla luua ka mõni kuldaväärt kontakt varustuse tootjatega.