Eestis sündinud ja kasvatatud mära on võitnud Rootsi hipodroomil 15 jooksu järjest

Kokku on Margaret Tooma võitnud kahe aasta jooksul ligi 1 200 000 Rootsi krooni, mis tänases vääringus on ca 120 000 eurot.

Hobuse treener Daniel Reden, kelle käe all Tooma suurepäraseid tulemusi näitama on hakanud, on kohalikus meedias öelnud, et plaanib temaga osaleda ühe tugevamates jooksudes.