Edukas EM tõi Eesti judole pronksi. „Lähitulevikus soovime heidelda olümpiamedalite nimel.“

Eesti koondise sisu näitas asjaolu, et medalist ei jäänud sugugi palju puudu ja 7 hulka tulid veel suisa 3 meie sportlast. Filipp Shchekotin(-55kg) alistades kindlalt Briti ja Ukraina sportlased, kuid pidi alla vanduma hilisematele medalistidele Serbiast ja Sloveeniast. Saad Dikajev(-73kg) alistas belglase ja briti, kaotas tasavägises kohtumises lisaajal grusiinile, alistas siis austerlase ning pidi lõpuks taaskord lisaajal väga pingelises kohtumises tunnistama Serbia sportlase nappi paremust. Gayane Pogosyan(+70kg) alistas ilusate heidetega rumeenlanna, kuid pidi tunnistama Prantsusmaa ja Tšehhi sportlaste paremust. Kõik kolm treenivad Tallinnas Audentese spordiklubis. Tallinna Aitado sportlane Marek-Adrian Mäsak(+90kg) oli oma tiitlivõistluste debüüdil väga tugevas konkurentsis ühe võiduga üheksas. Eesti judo noortekoondise jaoks on tegemist üle mitmete aastate tiitlivõistlustelt parima tulemusega. Koondise peatreener Egert Ehari rõõmustab selle üle, et tegemist pole ühe või kahe sportlase sähvatustega, vaid kõikide kaalukategooriate sportlased näitavad paranevat maadlust ja lähenevad järjepanu taseme poolest Euroopa tippudele.

„Oleme sel hooajal üritanud kogu koondisega kindla plaani järgi üheskoos tiitlivõistlusteks valmistuda. Koostöö erinevate klubide ja treenerite vahel on paranenud. Klubid ja lapsevanemad on leidnud vahendid, et saaksime osaleda tavapärasest rohkematel Euroopa karikaetappidel ja rahvusvahelistes laagrites, mis on arenguks ääretult olulised. Head tulemused tiitlivõistlustelt annavad märku sellest, et meil on töökaid sportlaseid ja häid treenereid, kes näevad vaeva selle nimel, et Eesti judo oleks lähitulevikus uuesti sellel tasemel, et Olümpiamängudel taas medalite eest heidelda.“