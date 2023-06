Steinburg sai maastikuratturite mitmepäevasõidul viienda koha

„Olen seda tuuri sõitnud varem mitmel korral ehk teadsin, et seal on vaid puhas ronimine ja midagi väga tehnilist ees ei oota,“ rääkis Steinburg mitmepäevasõidu järel. „Eelviimasel päeval oli üks tõus isegi 20-kilomeetrine. Kahjuks seekord mul ronimisjalgu ei olnud ja kokkuvõttes ei saa võistlusega rahule jääda. Kaotasin tõusudel palju aega ja kuna laskumised olid kiired, siis ei olnud seal võimalik kaotust tagasi sõita.“

„Viimastel võistlustel on õnnestunud mul alati veel haigeks jääda. Sel korral oli avaetapp väga kuum, üle 30 kraadi oli, kuid teisel etapil oli jahe ja mäe otsas saime isegi korralikult vihma. Laskudes tundsin, et mul on jahe ning kolmandal päeval ärkasingi kurguvaluga. Hea meel, et sain vähemalt lõpuni sõidetud ja korraliku treeningu kirja. Loodan, et tervisele see ka täielikku põntsu siiski ei pannud. Ühesõnaga oli paremaid päevi ja oli halvemaid päevi, kuid tegin nii hästi kui jalad lubasid,“ lisas ta.